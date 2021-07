Com a medidas restritivas, algumas instituições de ensino superior estão retornando suas atividades presenciais. Por isso, a Prefeitura de Riachão do Dantas abriu o período de atualização cadastral e de novas inscrições para os estudantes universitários utilizarem o transporte público.

Segundo a gestão riachãoense, durante o cadastro, será preciso comprovar o vínculo com a instituição, por isso tenha em mãos o horário individual e anexe no local solicitado no sistema. Todo o procedimento deverá ser realizado por meio de um ambiente virtual que pode ser acessado clicando aqui.