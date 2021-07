Na noite do último sábado, 24, por volta das 20h30, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) apreenderam dois menores de 14 anos que furtaram uma motocicleta, no povoado Barro Vermelho, em Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, após a denúncia, a dupla foi localizada na entrada do povoado Olhos D’água, em Lagarto. Foi quando eles tentaram fugir por um pasto e acabaram sendo capturados pelos policiais.

O 7ºBPM que ainda informou que após o crime no povoado Barro Vermelho, a intenção da dupla era furtar outra motocicleta. O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.