Na noite do último sábado, 24, por volta das 22h, um homem acabou sendo preso por policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), após tentar invadir a casa de sua ex-esposa, localizada no Conjunto Silvio Romero, em Lagarto.

De acordo com o 7°BPM, mãe da ex-esposa do agressor relatou que, durante a investida, o homem afirmava que a mulher jamais ficaria com outro homem e que ela também já havia sido fisicamente agredida.

“Ao chegar ao local, a guarnição encontraram o acusado e a vítima não se encontrava em casa, chegando momentos depois. Para a guarnição, ela informou que eram constantes as ameaças feitas pelo ex, que também a ameaçou na frente da guarnição. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à delegacia”, relatou o 7°BPM.