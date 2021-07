Na última sexta-feira, 23, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo (Semict), participou do Projeto “Caminhos do Interior Sergipano” realizado pela Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo (ABBTur).

O projeto tem como foco o fortalecimento do turismo no interior sergipano assim como a retomada do turismo em Sergipe, além de proporcionar a ampliação do turismo rural para e fortalecer o potencial de cada região.

O Evento foi pautado em criar estratégias para que os municípios desenvolvam a atividade de forma sustentável mantendo sua cultura e tradição, além de mostrar o melhor da suTTa região.

Lagarto está inserida pelo reconhecimento e fortalecimento que o turismo vem tendo no município, através das suas belezas naturais.

O encontro foi ministrado pelo Prefeito de Monte Alegre do Sul (SP), Edson Rodrigo, que explanou sobre como fortalecer o turismo em Sergipe, visando maior planejamento do turismo para que os visitantes tenham boas referências das nossas rotas.