Visando prestar um melhor serviço aos cidadãos e garantir a segurança de seus colaboradores em meio a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Centro-Sul de Sergipe (Cercos) adotou algumas medidas.

A primeira medida adotada pela direção da Cercos foi suspender os atendimentos presenciais aos associados e/ou consumidores pelo tempo que durar a pandemia. Com a medida, os atendimentos estão restritos aos seguintes meios eletrônicos: Telefones: (79) 3642 1080 / 3642 1233 / 998585137; WhatsApp: (79) 998585137; Instagram: @cooperativacercos; aplicativo Cercos (Disponível no APP Store e Google Play) e pelo e-mail: atendimento@cercos.com.br.