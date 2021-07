O Uol Economia publicou em seu site há pouco dias uma matéria que fala do aumento das tarifas de energia nas distribuidoras do Brasil. E nessa publicação aparece a Cooperativa CERCOS, mostrando que tivemos um dos menores índices de aumento entre todas as distribuidoras do Brasil.

Enquanto a grande maioria das distribuidoras de energia do Brasil têm um aumento de até 15,29% nas suas tarifas de energia, na CERCOS o aumento médio foi de 3,21%, sendo que os consumidores de todas as classes, exceto a rural, tiveram um aumento real de apenas 0,98% no ano de 2021. Já no ano de 2020, esse reajuste foi ainda menor, pois a Cooperativa CERCOS conseguiu junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), uma redução de -3,70% nas tarifas de todas as classe, exceto a rural.

A Diretoria da CERCOS, juntamente com o Gerente José dos Passos, explica que essa diferença entre os percentuais entre a classe rural e as demais classes ocorre devido ao governo federal estar retirando o subsídio sobre as tarifas rurais. Ou seja, quando o governo retira o subsídio, a ANEEL cobra essa diferença do consumidor final por meio dos reajustes anuais.

Os gestores da Cooperativa ainda explicam que esses reajustes com os menores percentuais do Brasil estão sendo possíveis graças ao grande esforço que a CERCOS está fazendo na melhoria dos seus processos operacionais e de gestão, dando assim, serviços de mais qualidade e com tarifas cada vez menores. “E esse é o nosso grande objetivo, que os nossos sócios e consumidores tenham os melhores serviços do Brasil em termos de agilidade e qualidade, e paguem uma tarifa justa! “, comenta a direção da Cooperativa.