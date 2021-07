Um homem identificado como José Verissimo dos Santos Nascimento, morreu ao ser atingido com diversos disparos de arma de fogo na tarde desta segunda-feira, 26. Ele tinha 28 anos e estava no Bar das Mangueiras, no Povoado Rodeador, quando o crime aconteceu.

Outras três pessoas foram feridas com os disparos de arma de fogo e foram encaminhadas ao Hospital de Itabaiana.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens em um motocicleta já chegaram atirando e teriram falado que estavam no local para “acertar contas” com Veríssimo.

Ainda segundo a PM, Veríssimo já havia sido preso por tráfico de drogas.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).