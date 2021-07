A Polícia Federal (PF) ainda não recebeu denúncias sobre fraudes em urnas eletrônicas das superintendências regionais. A informação é do jornal O Estado de São Paulo e foi confirmada pela CNN com fontes da PF.

De acordo com a analista da CNN Renata Agostini, a PF fez o pedido de todas as investigações realizadas desde 1996, quando os aparelhos começaram a ser usados, para atender uma solicitação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O único crime identificado até o momento foi um caso de estelionato no Espírito Santo.

Apesar de boa parte da busca ter sido feita, ainda não foi finalizada, visto que alguns casos precisam ser pesquisados manualmente.

O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) tem sido um dos principais críticos das urnas eletrônicas, que, sem apresentar provas, diz que são alvos de fraudes. Dessa forma, o voto impresso passou a ser uma das bandeiras do líder do Executivo.