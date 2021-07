Em maio deste ano, o vereador de Lagarto Rubinho do Tanque (Solidariedade) prometeu doar metade do seu salário líquido de parlamentar, durante quatro meses, para a aquisição e doação de cestas básicas à entidades sem fins lucrativos que atuam no município. O assunto foi destaque na TV Serigy, afiliada ao Sistema Lagartense de Comunicação.

Na época, Rubinho afirmou que as cestas seriam destinadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Lagarto, ao Asilo Santo Antônio, a Fazenda da Esperança e Paróquia de Santa Luzia, situada no povoado Colônia 13.

Dois meses após a promessa, na última terça-feira, 27, Rubinho divulgou em suas redes sociais uma foto, na qual aparece entregando cestas básicas no Asilo Santo Antônio. Na legenda ele afirmou ter ido ao local para “rever os amigos e cumprir com o prometido”.

Vale lembrar que a decisão de Rubinho do Tanque foi tomada após ele propor, na sessão plenária do dia 25 de maio, que os vereadores aprovassem um projeto de lei para que todos os 17 vereadores doassem metade dos seus salários para a aquisição e doação de cestas básicas. “Mas estive reunido com advogados e vi que não podia fazer isso e nem forçar meus colegas a fazerem isso, então decidi fazer essa doação sozinho”, comentou dias depois.