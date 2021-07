O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, orientou que a secretária-geral da presidência, Aline Osório, e o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, monitorem manifestações nas redes sociais que digam respeito à segurança do processo eleitoral brasileiro.

A determinação do ministro faz parte de um esforço de sua gestão à frente do TSE em combater a disseminação de notícias falsas envolvendo as eleições. O tribunal lançou uma campanha e tem desmentido no site desinformações propagadas nas redes sociais sobre o assunto.

A estratégia foi adotada em meio ao aumento dos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus aliados ao sistema eleitoral. O presidente e parlamentares bolsonaristas colocam em dúvida a lisura do processo de votação brasileiro e alegam que o sistema atual é suscetível a fraudes. Nenhuma prova, no entanto, foi apresentada.

As urnas eletrônicas foram implementadas no Brasil nas eleições municipais de 1996. Desde então, nesses 25 anos, nenhuma fraude foi constatada, de acordo com o TSE.

Atual secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente integra a Justiça Eleitoral há mais de 25 anos. Desde 2009, atuava como chefe da Seção de Totalização e Divulgação de Resultados, responsável pelos sistemas de totalização dos votos e divulgação dos resultados das eleições.

Aline Osório, que hoje é secretária-geral da presidência do TSE, é mestre em Direito pela Harvard Law School, foi chefe de gabinete de ministro do TSE durante as eleições de 2018 e trabalhou por dois anos no gabinete de Barroso no Supremo Tribunal Federal.