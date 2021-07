Criada pela Sociedade do Cangaço para homenagear Lampião, Maria Bonita e demais companheiros, a Missa do Cangaço será realizada pelo segundo ano consecutivo no Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda. A celebração, que todos os anos acontece no dia 28 de julho, será às 18h, com o Padre Mário César de Souza.

Os interessados poderão acompanhar a missa através da transmissão ao vivo pelo Instagram do Museu da Gente Sergipana (@museudagentesergipana_oficial) e YouTube do Instituto Banese (youtube.com.br/institutobanese).

A XXIV Missa do Cangaço é uma realização da OSCIP Sociedade do Cangaço (@lampiao_mariabonita_), através de Vera Ferreira, neta de Lampião e Maria Bonita, com o apoio do Instituto Banese, da MFTUR, do Colégio Purificação, do Monumento Natural da Grota do Angico e do provedor YepNet.