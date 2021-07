Sergipe apresentou a 3ª menor proporção de óbitos por Covid-19 do Brasil. É o que destaca o Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Geral de Governo (SEGG) via Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos (Superplan), segundo dados atualizados até 25 de julho de 2021, do boletim “Covid-19: Sergipe e Território Nacional”. As análises apontam ainda que o “segundo” e maior pico da pandemia em Sergipe apresenta, desde a segunda quinzena de junho, expressiva tendência de queda nos números de casos, óbitos e internações.

De acordo com o Observatório, no período de 18 a 24 de julho (semana epidemiológica 29), Sergipe atingiu 1,5 mortes por 100 mil habitantes, foi a 3ª menor proporção de óbitos por Covid-19 do Brasil, ficando abaixo da taxa nacional (3,9/100 mil hab.) e do Nordeste (2,1/100 mil hab.).

Segundo o levantamento, em 25 de julho, as médias móveis apresentaram redução de 21% de casos, 40% de mortes e 36% internações, demonstrando continuidade de queda nas taxas quando comparadas com 14 dias atrás.

“Não tenho dúvidas de que toda esta redução se deu tanto pelo avanço da vacinação quanto pelas medidas restritivas adotadas, que comprovadamente seguraram a nossa taxa de contágio, ou seja, fizeram o vírus circular menos e infectar menos pessoas”, pontuou o governador Belivaldo Chagas.

Na análise sobre os territórios sergipanos, numa comparação com os números da última semana epidemiológica conclusa (S 29), de 18 a 24 de julho, com a antepenúltima semana (S 27), de 11 a 17 de julho, observou-se queda no número de novos casos em todos os territórios. Já com relação aos óbitos, houve aumento apenas no Agreste Central. Os territórios de Sergipe com maior incidência de novos casos por cem mil habitantes, na última semana epidemiológica são os da Grande Aracaju (127) e o Leste Sergipano (133). Os municípios que compõem a Grande Aracaju são: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itaporanga D’ajuda, Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo, Santo Amaro das Brotas e São Cristóvão. Já os que compõem o Leste Sergipano são: Capela, Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard, Japaratuba, Pirambu, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima e Siriri.

Vacinação

A vacinação continua avançando em Sergipe, dados do boletim mostram que mais de 979 mil pessoas tomaram a primeira dose de vacinas contra a Covid19, o que corresponde a cerca de 42% da população (10ª posição entre os estados). Já a segunda dose ou dose única foi aplicada em cerca de 340 mil pessoas, o que dá 14,7% da população (19ª posição entre os estados).

“Por isso, enquanto a vacinação avança para cada vez mais faixas etárias, peço a toda a população que continue se cuidando, evitando aglomerações, usando máscaras e não esquecendo da data da 2ª dose. Vamos juntos vencer esta doença”, concluiu Belivaldo Chagas.