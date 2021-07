Na tarde da última quarta-feira, 28, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), assinou a ordem de serviço para reformar o Mercado Municipal do povoado Jenipapo. O prédio está fechado há anos e sua reforma era uma promessa de campanha da gestora municipal.

“Esse foi um dos compromissos firmados na nossa campanha e que agora sai do papel. São R$ 213 mil para requalificar todo o espaço e trazer melhores condições de trabalho e qualidade de vida para todos que frequentam a feira livre”, comentou a prefeita Hilda Ribeiro.

Vale lembrar que a gestão do então prefeito Valmir Monteiro (PSC) iniciou a reforma do espaço, a qual foi embargada pela justiça por falta de licitação. Na época, o então vereador líder da situação, Fábio Frank, informou que a gestão Hilda Ribeiro ainda recebeu a solicitação para fazer algumas aplicações e que ainda apresentou um novo projeto para o espaço.

Após os trâmites judiciais, em junho de 2020, a prefeita Hilda Ribeiro assinou a autorização para realizar duas licitações visando as reformas do mercados municipais dos povoados Brasília e Jenipapo. Para as duas empreitadas, a gestão estimou um investimento de R$ 400 mil.