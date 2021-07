Na noite da última quarta-feira, 28, o Lagarto Futsal venceu a equipe do Coritiba de Itabaiana por 4 a 2. A partida, realizada no Ginásio de Esportes O Ribeirão, foi válida pela segunda rodada do Campeonato Sergipano de Futsal.

Para o Verdão, que estreou na competição com um empate dentro de casa, os gols foram marcados pelo Andrezinho, que abriu o placar, Deivinho, Will Amorim e pelo goleiro Érik, que consagrou a vitória com um gol de pênalti.

O próximo jogo do Lagarto Futsal será no município sergipano de Itabi, onde enfrentará os donos da casa, na próxima quinta-feira, 5 de agosto. A partida, por conta da pandemia, ocorrerá sem a presença da torcida.