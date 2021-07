Durante o mês de Julho, a Prefeitura de Lagarto promoveu ações de prevenção e conscientização sobre as Hepatites Virais. Conhecido como Julho Amarelo, o mês destaca a importância da prevenção e da luta contra o vírus.

As formas de transmissão da hepatite variam de acordo com o vírus relacionado, podendo acontecer por meio da relação sexual sem preservativo, contato com o sangue, algumas secreções ou objetos cortantes contaminados, e até mesmo por meio do consumo de água ou alimentos contaminados, que é o que acontece na hepatite A.

Para evitar todos os tipos de hepatite é importante adotar medidas de prevenção, como vacinas, que estão disponíveis para hepatite A (calendário da criança) e B, uso de preservativo nas relações sexuais, evitar reutilizar materiais de uso único, como agulhas, e evitar consumir alimentos crus e água não tratada. Dessa forma é possível evitar o desenvolvimento da hepatite, que é uma doença caracterizada pela inflamação no fígado que aumenta o risco da pessoa desenvolver câncer no fígado e cirrose.