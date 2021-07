Há quatro dias, Alagoas também registrou o reaparecimento das caixas , que foram identificados durante investigações das manchas de óleo que surgiram no litoral do Nordeste em 2019. Apesar disso, não há relação entre as manchas e as caixas.

O navio naufragou entre 1º e 4 de janeiro de 1944, mas só foi descoberto mais de 50 anos depois, em 1996, a cerca de mil quilômetros do litoral. De acordo com a UFC, os navios naufragaram no Oceano Atlântico e começam a sofrer corrosão décadas depois, vazando as cargas para o Nordeste.

O que fazer ao encontrar as caixas

Segundo Gilvan Dias, quem encontrar as caixas no litoral deve acionar as empresas de limpeza dos municípios ou a Adema, através do telefone de plantão (79) 99191-5535.