Nesta semana, a Academia Sergipana de Letras encaminhou uma carta ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), para pedir providências urgentes em prol da preservação do prédio do antigo Grupo Escolar Sílvio Romero, situado no centro de Lagarto.

A manifestação foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada no último dia 26, e foi motivada pelo incêndio ocorrido no prédio no último dia 22 de julho. Na ocasião, parte do telhado desabou, o que fez o Corpo de Bombeiros interditar parte da estrutura.

Já na carta, assinada pelo presidente José Anderson Nascimento, a ASL argumenta que “Patrimônio Histórico é uma questão de cidadania e os seus significados vão além do valor material e estético, conservando elementos da história do lugar e da sua população”.

Cabe destacar que a manifestação da ASL ocorreu dias após o assunto esquentar no seio da sociedade lagartense. Por outro, desde a ocorrência do incêndio, nem o Governo de Sergipe e nem o governador Belivaldo Chagas se pronunciaram sobre o assunto.

Veja também: Cidadãos cobram providências para o prédio do Grupo Escolar Silvio Romero