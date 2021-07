Nesta quarta-feira (28), o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) informou que concluiu a perícia do incêndio na ala Covid do Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva, em Aracaju, e provocou o agravamento do estado de saúde de cinco pacientes, que morreram. O relatório aponta que a causa foi o aquecimento do aparelho de ar-condicionado, instalado na sala de prescrição médica.