Na manhã desta quinta-feira, 29, a Guarda Municipal de Lagarto (GML) recuperou uma motocicleta Honda XRE de placa policial OEL-5H74, de Lagarto, que possuía restrição de roubo e furto. Toda a ação contou com o apoio da DTTU.

Segundo o órgão, o veículo foi encontrado após informações passadas via 153, as quais davam conta de um veículo escondido nos fundos de uma Creche Municipal, situada no bairro Estação.

Diante do ocorrido, os guardas foram até o local e constataram que o veículo que era branco acabou sendo pintado de preto. Mesmo assim, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto, para ser devolvido ao proprietário.