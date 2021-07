O Governo de Sergipe decretou, após reunião semipresencial do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) com o governador Belivaldo Chagas, na última quinta-feira, 29, a permanência do toque de recolher, mas com a redução do horário, da 00h às 5h do dia subsequente, nas sextas-feiras e sábados em todo o estado. A medida vai passar a valer a partir desta sexta-feira, de 30 de julho.

Por outro lado, em virtude das variantes da Covid-19 em circulação, ficam mantidas as restrições e proibições das atividades não essenciais como shows, baladas e micaretas. Os estabelecimentos autorizados a abrir devem fechar até no máximo 23h, para permitir o deslocamento de todos até suas casas.

As decisões foram tomadas em virtude da redução da média diária de novos casos e da taxa de positividade, que atingiram o menor valor desde novembro de 2020. O Ctcae considerou, para a decisão de flexibilidade do toque de recolher, a queda das internações que tem média diária de 198, atingindo o menor patamar desde outubro de 2020. Outro dado apontado foi a redução, nos últimos 14 dias, das internações totais, atingindo 38,5%, sendo 38% nas UTIs e 39% nas enfermarias.

O Comitê analisou, ainda, a média diária de óbitos, que chegou ao menor patamar desde maio e novembro de 2020. Pontuou também a população vacinada em Sergipe, que atingiu 44,95% para a 1ª e 15,55% para a 2ª dose. Nos últimos 14 dias houve avanço de 28,7% na 2ª dose dos idosos de 60 a 69 anos.