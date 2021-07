Nesta sexta-feira, 30, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará início ao processo de imunização contra o novo coronavírus (covid-19) junto aos cidadãos que possuem 30 anos ou mais.

Segundo a gestão, hoje, das 8h às 12h e das 13h às 16h, as vacinas serão aplicadas na UBS dos bairros Campo da Vila e Cidade nova; e dos povoados Colônia Treze, Brasília e Jenipapo. As doses também serão aplicadas no Centro de Vacinação (8h às 12h / 13h às 21h) e na Escola Frei Cristóvão (9h às 12h / 13h às 16h).

Já neste sábado, 31, o cidadão poderá requerer a sua vacina somente no Centro de Vacinação e na UBS do povoado Colônia Treze, das 9h às 14h. Lembrando que para receber o imunizante, é necessário apresentar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência de Lagarto.

Maiores de 28 anos semana que vem

Enquanto a Prefeitura de Lagarto anunciou a ampliação da campanha para os maiores de 30 anos, a prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade) informou que, na semana que vem, a vacinação será ampliada para os cidadãos que possuem 28 e 29 anos. A data específica, no entanto, não foi informada.