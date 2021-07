Na última quinta-feira, 29, após o recebimento de uma denúncia via 181, agentes da Polícia Civil e do policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de uma mulher, de iniciais G.G.J.S., pelo crime de tráfico de drogas. O caso foi registrado na Rua E do bairro Campo da Vila, em Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, a ação foi motivada por uma denúncia dando conta de um intenso tráfico de drogas em uma residência, na qual os policiais já sabiam que residia um traficante e sua companheira e que lá havia um intenso fluxo de pessoas durante todo o dia.

“Chegando ao local, os policiais viram, na porta da residência, duas pessoas em atitude suspeita que ao perceberem a presença das viaturas correram rumo ao destino ignorado. Um deles, identificado posteriormente como R.F.S., dono da residência e marido de G.G.J.S., durante a fuga, dispensou buchas de maconha e crack”, relatou o 7ºBPM.

Após a fuga, os policiais entraram na residência, onde G.G.J.S. informou que seu companheiro já havia sido preso em outra oportunidade, mas não disse o motivo da detenção. Ela ainda disse que não sabia se dentro da residência havia mais drogas, embora tivesse visto seu companheiro manuseando entorpecentes por diversas vezes, e permitiu que os policiais fizessem uma revista no local.

Com a permissão, os policiais encontraram maconha prensada, crack, uma balança de precisão e bastante dinheiro fracionado. Diante disso, G.G.J.S. acabou sendo presa e, sem ser algemada, junto com os entorpecentes, foi encaminhada para a Delegacia Regional de Lagarto.