Um homicídio foi registrado no Povoado Descoberto, em Carira, nessa quinta-feira, 29. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava sendo procurado há uma semana. Ele era suspeito de ter agredido e estuprado a ex-companheira.

Ainda ontem, a polícia foi informada que ele estaria ameaçando a ex-companheira e familiares dela.

Ele foi encontrado morto ao lado de uma roça de milho. De acordo com a PM, ele era dono do milharal.

Segundo as informações fornecidas à equipe de reportagem do Portal Fan F1, o homem foi encurralado dentro do terreno, tentou fugir, mas morreu no local.

O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil.