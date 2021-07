Com o objetivo de diminuir a evasão escolar, principalmente em tempos de pandemia, a equipe do “Busca Ativa” da Secretaria Municipal da Educação esteve na Colônia Treze nesta quinta-feira, 29, com o movimento ‘Fora da Escola não Pode’!

De casa em casa, pelas ruas e na sede da Escola Municipal Monsenhor Daltro, os técnicos pedagógicos foram in loco em busca de crianças e adolescentes que não estão matriculados em alguma instituição de ensino, para saber o que de fato está acontecendo.

De acordo com o secretário da Educação, professor Magson Almeida, mesmo com o novo coronavírus, “nossa equipe pedagógica vem minimizando as consequências ocasionadas pela suspensão das aulas presenciais, como as atividades remotas curriculares, entrega das Maletas Digitais, Renova Escola, Avaliação Diagnóstica, capacitação dos gestores, entre outros”, informou.

A prefeita Hilda Ribeiro determinou também o trabalho de forma preventiva, para identificar as causas que os pais tiraram as crianças da escola.

“Estamos realizando ações práticas para evitar que isso continue acontecendo. Os esforços foram somados para que os nossos alunos voltem a estudar, particularmente em meio às dificuldades no contexto da pandemia”, destacou a gestora.