Neste final de semana, a Paróquia de Nossa Senhora da Piedade realizará alguns eventos na cidade de Lagarto.

O primeiro será uma live musical com o padre Sandro, que será transmitida às 20h deste sábado, 31 de julho, no canal da paróquia no Youtube.

Já no domingo, 1° de agosto, será realizado uma feijoada. Contudo, por conta da pandemia, haverá um drive-thru em atividade das 10h às 13h, na praça do Santuário Mariano Diocesano de Nossa Senhora da Piedade, além de atrações musicais se apresentando no canal da paróquia no Youtube.

Para participar da feijoada é necessário adquirir um ticket na Secretaria Paroquial.