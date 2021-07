Nos últimos dias, o Portal Lagartense recebeu alguns reclames de moradores do povoado Água Fria, na zona rural de Salgado, sobre a iluminação pública que os têm deixado no escuro e mais propensos à ação de criminosos.

A última queixa recebida pela nossa reportagem vem da Rua Durval Militão, situada no referido povoado. Segundo o apurado, a via tem sofrido com a falta de iluminação desde maio.

Desde aquele mês, diversos cidadãos utilizaram as redes sociais para cobrar alguma providência do poder público municipal, mas até esta sexta-feira, 30 de julho, nenhuma providência sequer foi tomada.

Escuridão tem sido registrada por populares desde maio 1 de 3

Diante da situação, a reportagem do Portal Lagartense buscou explicações junto a assessoria de comunicação da Prefeitura de Salgado. Contudo, nossos questionamentos não foram respondidos.