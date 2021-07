Nos corredores e no pátio da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias) está montada a exposição “Lélia Gonzalez: O Feminismo Negro no Palco da História”, em parceria com o Movimento Nacional ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através do Grupo de Trabalho (GT) de Gênero, Raça e Etnia (ODS 5). A exposição é formada por 16 painéis, que contam a trajetória política e intelectual de Lélia Gonzalez conectada aos acontecimentos históricos brasileiros. A exposição faz parte dos trabalhos da Rede de Desenvolvimento Humano – Redeh e fica aberta na Seias até o fim do mês de agosto.

A chegada da exposição à Secretaria de Inclusão soma-se ainda à campanha “Eu, Mulher Negra, Resisto”, idealizada pela Diretoria de Inclusão e Direitos Humanos (DIDH) da Seias. “A campanha busca dar visibilidade às vozes das mulheres negras em alusão ao Dia Nacional de Tereza de Benguela – Dia da Mulher Negra, celebrado em 25 de julho. A exposição trata do feminismo negro no Brasil, fazendo e traçando uma linha histórica a partir da figura de Lélia Gonzalez”, conta Iyá Sônia Oliveira, referência técnica para Povos e Comunidades Tradicionais e População Negra da Seias e representante da luta anti-racismo em Sergipe.

Atualmente, Sandra Sena está responsável pela curadoria e equipamentos que compõe a exposição. “Os expositores trazem sua história de vida de forma sequenciada. Faço parte do Movimento Negro Unificado (MNU) e, há 10 anos, tive contato com a história de vida de Lélia Gonzalez, que fez parte da criação deste movimento. Vale ressaltar que Lélia foi uma das responsáveis por influenciar Angela Davis, em todo o processo de discutir o feminismo e o movimento negro mundial”, pontua Sandra, que integra o Movimento Nacional ODS no GT de Gênero, Raça e Etnia (ODS 5).

A exposição fica aberta para visitação até o fim do mês de agosto, das 07h às 13h, na Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social – Seias, situada na Rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju.