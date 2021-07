Criar laços de afinidade com informações que identifiquem o paciente, como o tipo de música que gosta, como costuma ser chamado pelos familiares, nome do marido ou da esposa, dos filhos, dos pais, ou até mesmo o resultado do jogo do time que ele torce é o objetivo de mais uma ação de humanização desenvolvida no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh). Informações assim têm sido utilizadas pelos profissionais de saúde da unidade através do projeto ‘Prontuário Afetivo’, adotado para pacientes da UTI Geral do hospital.

O propósito é mostrar um pouco quem é a pessoa por trás do usuário, fortalecendo vínculos, gerando um atendimento mais personalizado e contribuindo para uma assistência mais humanizada. As informações são coladas em cartazes afixados no leito do paciente, podendo ser acessadas por todos os profissionais da equipe assistencial.

“Percebemos que seria uma forma dessas informações chegarem a todos da equipe, favorecendo a aproximação e fortalecimento de vínculos entre pacientes, familiares e profissionais de saúde”, ressalta Felipe Barbosa, terapeuta ocupacional do HUL e profissional responsável pela inciativa.

“Temos percebido essa melhor relação, principalmente com os profissionais de saúde conseguindo enxergar os pacientes para além da sua doença, fortalecendo a participação no seu processo de cuidado”, reforça Felipe.

“Compartilhar tais informações aumenta o leque de conversação com o paciente, traz a equipe para a realidade dele, faz sentir-se importante, estreita laços, vínculos, tanto entre pacientes quanto entre os familiares e humaniza”, afirma Julia Farias, chefe substituta da Unidade de Cuidados Intensivos do hospital.

“Não medimos esforços para humanizar o cuidado oferecido aos nossos pacientes, 100% usuários do SUS. E ter a certeza de que cuidamos do amor da vida de alguém nos motiva ainda mais”, destaca Gustavo Melo Rios, chefe da Unidade de Reabilitação do HUL. “Com o ‘Prontuário Afetivo’ vamos além do prontuário convencional para garantir mais conforto e autoestima aos nossos pacientes”, complementa.