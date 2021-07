O governador Belivaldo Chagas assinou ordem de serviço para implantação do Canal Remanso, em Simão Dias, na tarde da última sexta-feira, 30. Esta é a segunda etapa, e parte final, da obra de macrodrenagem na região, que contará com a execução de 1.141,50 metros de canal de drenagem. O investimento é de R$ 6.881.513,61, fonte de recursos próprios. Ao todo, os serviços da macro e microdrenagem somam R$ 7.948.895,29 em investimentos.

“São investimentos de quase R$ 8 milhões. Vai corrigir e melhorar em muito a situação desse canal que correu a céu aberto sem que houvesse um tratamento digno. O segundo grande momento é que nós estamos buscando a obra de esgotamento sanitário da cidade de Simão Dias. É uma obra que pode chegar a atingir recursos de aproximadamente R$ 50 milhões”, disse o governador.

A implantação da macro e microdrenagem do Córrego Remanso iniciou com a execução de 360 m de rede de microdrenagem construída, etapa já concluída, com investimento de R$98.028,86. Já na primeira etapa da macrodrenagem, o investimento foi de R$969.352,82 para a execução de 85 metros de galeria celular em concreto armado (dimensões 2,50 x 1,50), os serviços encontram-se com 60% de execução.

A obra

Realizada pelo governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), a obra reduzirá os riscos de enchentes na localidade, beneficiando diretamente toda a população da sede do município de Simão Dias. Para isso, será feita a drenagem da bacia local, abrangendo uma área de 175 hectares (1,75 km²), o que permitirá conduzir 75% da vazão pluvial da bacia para a calha natural do Córrego Remanso.

A obra do canal de drenagem compreende a execução de 635 metros de canal trapezoidal em colchão reno (gabião); 110 metros de canais retangulares em gabião tipo caixa; 326,50 metros em galeria retangular de concreto armado e 70 metros de bueiros celulares em concreto armado. A empresa contratada para execução dos serviços é a Camel Empreendimentos e Construções LTDA.

“Nesse primeiro momento, a obra será de grande importância para evitar enchentes. Há, também, um projeto que está sendo executado para esgotamento sanitário em toda cidade de Simão Dias. O governador já autorizou que a obra seja licitada”, afirmou o secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto.

O diretor-presidente da Deso, Carlos Melo, também ressaltou a importância dos investimentos na região. “Estamos concluindo o projeto de esgotamento de toda a cidade, no valor de R$700 mil, e estamos batalhando recursos de mais de R$ 40 milhões aqui pra cidade de Simão Dias, para podermos concluir todo o esgotamento da cidade”, complementou.