Equipe da Delegacia de Polícia de Simão Dias deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de José Everton dos Reis Santos, conhecido como “Bebê”. Ele é investigado pela prática de três roubos, cometidos à mão armada, no dia 16 de julho. Os crimes ocorreram no conjunto Invasão e nas investidas foram levados três aparelhos celulares.

A prisão foi cumprida com o apoio da equipe da Polícia Militar, a qual ajudou a fazer o cerco à residência do investigado, localizada no Conjunto José Fiel. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia do município para as devidas providências.

A equipe da Polícia Civil chegou ao nome de José Everton após a análise das câmeras de segurança, que o flagraram em um dos momentos de roubo. Os celulares subtraídos foram recuperados na residência dele.

Já a escopeta calibre .12, usada no roubo, foi localizada numa casa abandonada próxima à residência dele. No momento da apreensão, o investigado conseguiu se evadir do local e ficou foragido até então.

Mas, a Polícia Civil indiciou o investigado pelo crime de roubo qualificado e representou pela prisão preventiva, que foi cumprida na tarde da última quinta-feira, 29. O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia Metropolitana (1ª DM). Os aparelhos celulares já tinham sido devolvidos às respectivas vítimas antes da prisão.