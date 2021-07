Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estudam se nos ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao sistema eleitoral, que foram feitos em uma live na última quinta-feira (29), houve abuso de poder. As informações são da âncora da CNN Daniela Lima.

Apesar de considerarem um artifício político do líder do Executivo, o grupo da Corte já considera impossível rebater as falas apenas com notas de repúdio. Dessa forma, o questionamento avaliado se dá por Bolsonaro ter utilizado a estrutura do Palácio do Planalto para promover teses infundadas de fraudes nas urnas eletrônicas.

Outra discussão do TSE é se o presidente da República realizou uma propaganda eleitoral antecipada, por referir-se de maneira perojativa a possíveis adversários nas eleições do ano que vem, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes da live, o presidente do TSE, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, já havia deixado algumas recomendações detalhadas, como rebater em tempo real os argumentos utilizados por Bolsonaro e sistematizar e enviar para redações de todo o país as respostas da Corte a todas as alegações antigas feitas por ele sobre o tema.