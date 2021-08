As inscrições para o Festival de Talentos do Campus Tobias Barreto do Instituto Federal de Sergipe (IFS) estão abertas até o dia 24 de setembro.

De acordo com o IFS, serão premiados três talentos estudantis em cada uma das categorias do festival: música e dança. Para participar é preciso ter 12 anos ou mais e estar devidamente matriculado em alguma instituição de ensino das cidades participantes do projeto.

As inscrições devem ser realizadas via Whatsapp, pelo número (79) 99634-9049 com o envio de um vídeo.

A edição de 2021 do festival edição do festival terá duas novidades. Diferente das edições anteriores em que os vencedores foram selecionados por jurados a partir de apresentações ao vivo, este ano, a escolha dos campeões acontecerá por meio de voto popular no site do TobFest. As votações acontecerão no mês de novembro.