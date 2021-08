As escolas da Rede Pública Municipal de Lagarto devem entregar até a próxima sexta-feira, 9, a declaração do Censo Escolar 2021 na sede Secretaria de Educação.

O prazo foi estipulado pela Coordenação do Censo Escolar, que com as informações declaradas, a equipe irá analisar os dados, e se houver inconsistências, orientar a correção até o prazo nacional, programado para o dia 23 de agosto.

“O Censo Escolar é um dos instrumentos para analisar e melhorar o panorama das escolas públicas, por isso é importante a participação de todos os gestores”, afirmou o secretário municipal da Educação, professor Magson Almeida.