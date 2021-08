Para a gestão municipal, que enfrentou a pandemia com medidas recomendadas pelas autoridades mundiais em saúde, o resultado é fruto do respeito às medidas restritivas, do uso de máscara, da higienização e contenção de aglomerações.

Mesmo assim, o Município observou que a saída para a pandemia está na vacinação e que a população não pode relaxar no que diz respeito às medidas preventivas.

“Se cuide! É sempre um dia de cada vez! E se amanhã for diferente, vamos juntos buscar um novo dia como hoje. Vai passar!”, postou a gestão riachãoense.