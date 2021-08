Durante todo o mês de agosto, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde estará realizando ações com o objetivo de informar, engajar e estimular a amamentação.

Durante esta semana, o Centro Humanizado da Mulher e da Criança está promovendo uma ação de incentivo ao aleitamento materno, exclusivo até os 6 meses, assim como sua manutenção até dois anos de idade ou mais (desde que introduzido outros alimentos).

As mamães usuárias dos serviços do Centro estão sendo homenageadas com a entrega de certificados de amamentação, lembranças e palestra sobre a temática.

O Centro Humanizado da Mulher e da Criança conta com o Cantinho da Amamentação, local exclusivo para intensificar o vínculo mãe e filho(a), com acompanhamento de uma equipe de profissionais capacitada e acolhedora.

“Depois que eu descobri o cantinho da amamentação, a minha vida mudou. Não sabia mais o que fazer e estava pensando em desistir, mas fui tão bem acolhida aqui, me orientaram tão bem, que mudou a minha vida e a vida de minha filha, minha bebê passou a ganhar peso cada vez mais e eu passei a me apaixonar pela amamentação. Agradeço ao apoio que sempre recebo toda vez que venho aqui.” Agradece a mamãe Vanessa.