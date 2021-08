Nesta quinta-feira, 5 de agosto, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Trabalho (Sedest) e do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), abriu as inscrições para oito cursos profissionalizantes que serão ministrados gratuitamente.

Os cursos ofertados são: Técnicas de Manicure, Básico de Escova, Maquiagem Social, Design de Sobrancelhas, Culinária Trivial, Preparo de Bolos e Tortas, Técnicas Básicas de Garçom e Camareira em hospedagem.

Já as inscrições poderão ser realizadas até a próxima terça-feira, 10, de 08h às 16h, na sede da Sedest, na Rua Dr. Laudelino Freire, 414; e do NAT de Lagarto, na Avenida Zacarias Júnior, 468.

Quem pode participar?

Ao Portal Lagartense, o secretário Valdiosmar Vieira, da Sedest, informou que podem se inscrever nos cursos todas as pessoas com 16 anos ou mais com renda familiar mensal inferior a dois salários mínimos. No ato da inscrição, o interessado deve apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e, se possuir, o Número de Identificação Social (NIS).