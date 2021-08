Na noite da última quinta-feira, 5, o Lagarto Futsal esteve no município de Itabi, no norte de Sergipe, onde venceu os donos da casa por 3 a 0. A partida foi válida pela 1ª fase do Campeonato Sergipano de Futsal.

Já os gols foram marcados pelo Andrezinho, William Júnior e Bomba, sendo que dois deles contaram com a assistência do Leandro e Iure Alves, respectivamente. Com o placar, o Verdão segue invicto na competição.

Já na próxima semana, Lagarto sediará um duelo de invictos. É que o Verdão enfrentará a seleção de Canindé de São Francisco, no Ginásio de Esportes O Ribeirão, às 20h. Por conta da pandemia, a partida ocorrerá sem a presença da torcida.

“O time de Canindé está invicto na competição com três jogos e três vitórias. É uma forte seleção. Mas a nossa expectativa é vencê-los e conquistar a liderança do nosso grupo, que atualmente está com eles”, comentou o presidente do Lagarto Futsal, Mharcyo Cruz.