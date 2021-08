O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou o perfil que mantém no Twitter, para confirmar, nesta quinta-feira (5), que vai nomear Bruno Bianco para o cargo de Advogado-Geral da União.

A mudança ocorre menos de uma semana após a recriação do Ministério da Previdência e Trabalho e a oficialização de Bianco para o cargo de número dois da pasta – Bianco será deslocado para a AGU e ocupará um cargo no primeiro escalão do governo, substituindo André Luiz Mendonça, indicado para assumir a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal.

Bruno Bianco é servidor de carreira da Advocacia-Geral da União. O secretário deve ser substituído pelo secretário do trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo.

Após anúncio, as mudanças ainda precisam ser oficializadas no Diário Oficial da União. Bianco se destacou nas negociações da reforma da previdência em 2019 e desde então ganhou a confiança de Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Ainda segundo fontes afirmaram à CNN, um comunicado foi feito pelo presidente da República a ministros, por mensagem de celular, após uma reunião entre Bolsonaro e Bianco, no Palácio do Planalto. O encontro não consta na agenda oficial da presidência da República. Além do texto, uma foto de Bolsonaro ao lado de Bianco foi encaminhada ao grupo.