A Justiça de Sergipe determinou um prazo de 30 dias para que o estado corrija irregularidades apresentadas pela Vigilância Sanitária Municipal, referente a instalação do sistema de exaustão, que remove o ar contaminado, na ala pediátrica do Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), em Aracaju. A decisão atende a uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público.

“Após diversas diligências realizadas em conjunto com a Vigilância Sanitária, algumas irregularidades foram sanadas, contudo, restou pendente a necessidade de correção do Sistema de Exaustão da ‘Ala Carinho’ destinada atualmente à internação de pacientes pediátricos positivados com Covid-19 ou com doenças infectocontagiosas”, explicou a promotora de Justiça Alessandra Pedral de Santana Suzart.