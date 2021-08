O Governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), informou que o auxílio emergencial para alimentação de R$ 100 a R$ 200, pagos através do Cartão Mais Inclusão (CMAIS) a 14 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, será prorrogado até outubro, ou seja, por mais três meses.

Segundo Belivaldo, um projeto de lei visando garantir a prorrogação já foi enviado à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).”O investimento total este ano no programa é de cerca de R$ 21 milhões que está ajudando a dezenas de milhares de mães e pais de família a superarem os efeitos econômicos da pandemia e garantir o pão de cada dia neste momento ainda tão difícil”, comentou o governador.

Cabe destacar que os beneficiários do Cartão Mais Inclusão são os cidadãos que estão inscritos no Cadastro Único para programas sociais (CadÚnico) do Governo Federal e que não recebem nenhum outro auxílio estadual ou federal. “Mais 6 mil famílias já estão recebendo o benefício de forma permanente, num total de 20 mil atendidas pelo CMAIS”, destacou Belivaldo por meio de suas redes sociais.