O Ministério da Saúde informou que as crianças Yanomami que morreram no início deste ano no meio da floresta foram vítimas de diarreia e vômito (gastroenterite), e não por Covid-19. Além disso, o órgão disse que foram sete óbitos, o que contraria o relato do Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kuanna (Condisi-YY) de que haviam sido 10.

“Foram identificados os óbitos de sete crianças nas comunidades Kataroa e Waputha, na região do Surucucu, no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami. A investigação apontou que óbitos ocorreram por diarreia e vômito (gastroenterite), sendo descartada a causa mortis por Covid-19. Todos os familiares das crianças foram testados e obtiveram resultado negativo para o coronavírus”, informou o Ministério.

O presidente do Condisi-YY, Júnior Hekurari Yanomami, contestou a versão do Ministério e reafirmou que foram 10 mortes e não 7, e que as crianças tinham sintomas de Covid.