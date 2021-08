Isaquias Queiroz fez história na noite da última sexta-feira, 6, no Canal Sea Forest. O baiano faturou a medalha de ouro na prova do C1 1000 metros (m) da canoagem de velocidade na Olimpíada de Tóquio (Japão).

É OUROOOOOOOOO🥇 🚣🏽É DE ISAQUIAS QUEIROZ, DA CANOAGEM VELOCIDADE

🇧🇷É DE ISAQUIAS QUEIROZ, DO BRASIL Isaquias fica em 1º na final da prova C1 1000m e conquista sua quarta medalha olímpica! Brabo💚💛💙🤍#TimeBrasil #CanoeSprint #JogosOlimpicos #Tokyo2020 📸Miriam Jeske/COB pic.twitter.com/fvin7VBtMI — Time Brasil (@timebrasil) August 7, 2021

Correndo na raia 4, o atleta cravou a marca de 4min04s408. O chinês Hao Liu ficou com a medalha de prata com 4min05s724. O bronze foi para Serghei Tarnovschi, da República da Moldavia, com o tempo de 4min06s069.

Essa é a 4ª medalha do atleta baiano na história das Olimpíadas. Nos Jogos de 2016 (Rio de Janeiro), ele já havia faturado duas pratas, no C1 1000 m e no C2 1000 m, e o bronze no C1 200 m. Agora o baiano se iguala ao líbero Serginho e ao nadador Gustavo Borges, dupla que também tem quatro medalhas olímpicas na carreira.