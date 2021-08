Quer comprar um botijão de qualidade e a um preço mais barato do que o atual? Então espere até a próxima segunda-feira, 9. É que nesta data será inaugurada em Lagarto, mais precisamente na Rua 15 do Loteamento Colorado, a distribuidora de gás e água Velho Lourenço.



A marca é fruto da ideia do empresário baiano Ricardo Almeida, que atua no mercado de combustíveis há mais de duas décadas e que chegou a Lagarto com a proposta de oferecer um serviço diferenciado aliado a um preço justo. E para começar as suas atividades, ele resolveu baixar o preço do botijão de cozinha.

“Nós do Velho Lourenço trabalhamos com a bandeira Ultragás e, para dar as boas vindas aos lagartenses, em nosso primeiro dia de atividade, decidimos abrir mão da nossa margem de lucro e repassar um botijão ao nosso consumidor com um preço bem abaixo do que está sendo praticado atualmente, que é cerca de R$ 95,00. Mas o preço será divulgado apenas na segunda, então peço a todos os consumidores que não comprem gás de cozinha até lá. Vocês não vão se arrepender”, garantiu o empresário Ricardo Almeida.

Trabalho diferenciado e preço justo

Em entrevista ao Portal Lagartense, o empresário destacou que o Velho Lourenço Gás e Água trabalhará buscando garantir a segurança e o bem-estar dos seus clientes e colaboradores. “Para garantir que o nosso cliente tenha certeza que está comprando um botijão de 13kg, nós adquirimos uma balança digital certificada pelo Inmetro. Com isso, todo botijão será pesado antes de sair da nossa distribuidora e seu peso será anexado na etiqueta. Desta maneira, o nosso cliente terá a certeza daquilo que comprou.

Além disso, nós vemos os nossos colaboradores como peça fundamental para o bom atendimento. Então todo o transporte será feito em triciclos, que são veículos mais adequados e seguros; sem falar que todos os nossos entregadores farão o teste do bafômetro antes de sair da distribuidora. E como nós queremos eles se sentindo bem em suas funções e tratando bem os nossos clientes, todos serão acompanhados por um psicólogo. Dessa maneira, garantiremos a satisfação dos nossos clientes e colaboradores”, detalha.

Sorteios e solidariedade

Além da promoção inaugural, o Velho Lourenço Gás e Água sorteará um Cooktop junto aos clientes que comprarem ao longo da próxima semana; e uma geladeira e um fogão junto àqueles que comprarem durante este mês de agosto. “Nós também vamos realizar doar um botijão de gás a alguma família em situação de vulnerabilidade social”, completou Ricardo Almeida.