A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, entregou aos gestores escolares nesta terça-feira, 10, o material dos projetos EducaLagarto: ‘Aprova Brasil’ e ‘BuritiMirim’, destinados aos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal.

Os projetos trazem propostas didáticas específicas para os componentes curriculares da Língua Portuguesa e de Matemática, com o desafio imposto pela pandemia à Educação, aos alunos, aos professores e à comunidade escolar para garantir melhorias.

“Com o olhar atento da prefeita Hilda Ribeiro, estamos alinhados com a inovação que vem se instalando em nosso município”, destacou o secretário da Educação, professor Magson Almeida. “São projetos complementares para o desenvolvimento de habilidades e competências em matemática e fluência leitora, para Lagarto continuar avançando cada vez mais no nosso IDEB”, completou.

A diretora do Departamento de Educação Básica, Edicelma Barbosa, informou que o material do Aprova Brasil será ofertado por meio físico e digital, composto também por simulados digitais, plataforma virtual para a gestão e monitoramento da aprendizagem e do aplicativo Educa Lagarto; além do Aprova Games com um jogo para cada lição.

Para a prefeita Hilda Ribeiro, as conquistas na educação são fruto do constante trabalho em promover o melhor ensino-aprendizado. “É muito importante ter o EducaLagarto como uma intervenção direcionada, complementando as práticas pedagógicas já existentes e estabelecendo um novo marco educacional para o município. Dessa maneira, estamos inovando e revolucionando o processo ensino-aprendizado e a avaliação dos(as) estudantes lagartenses. Com educação a gente avança” pontuou a gestora.