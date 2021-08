A Justiça Federal determinou a suspensão do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) até que seja respeitada a reserva de 20% das vagas destinadas a candidatos negros em todas as fases do certame. A decisão, publicada nesta segunda-feira (9), atende a uma ação do Ministério Federal de Sergipe (MPF/SE).

Segundo o órgão, ao fundamentar a decisão, o juiz afirmou que “os editais de concurso têm que adotar o sistema de cotas e não podem estabelecer mecanismos que venham a neutralizar a sua correta aplicação”. Além disso, a decisão cita que as ações afirmativas visam concretizar uma reparação histórica e cultural.

Para garantir o respeito as cotas em cada uma das etapas da seleção, o concurso deve ficar suspenso até que as provas discursivas dos candidatos negros que haviam sido indevidamente excluídos sejam corrigidas. E que eles sejam submetidos às demais fases da seleção, até que alcancem a fase em que os demais se encontram.

A assessoria da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe enviou nota informando que em “seu entendimento quanto ao tema é aquele sustentado nos pareceres emitidos pela Consultoria Jurídica da União no Ministério da Justiça – Conjur, descrito do Edital do Certame”.

A Cebraspe, empresa responsável pela realização do concurso, disse que, quando for notificada, se manifestará nos autos do processo.

Entenda