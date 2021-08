As prefeituras de Capela e Laranjeiras anunciaram a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 18 anos nos municípios. Na primeira, a imunização inicia nesta quarta-feira (11). Já na outra, as ações serão na quinta (12).

Em Capela, até o momento, 48% da população foi vacinada contra a doença com a primeira dose, e 14% com a segunda ou dose única. Já Laranjeiras, os números são 63% e 20%, respectivamente.

Atualmente, a Secretaria de Estado de Sergipe recomenda a vacinação de pessoas de 40 anos ou menos, mas cada município tem autonomia para avançar. Em Aracaju, a faixa etária atual é de 24 anos. A diferença entre um município e outro pode ser explicada pela defasagem do Censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) .

Moradores do município podem ir a qualquer unidade de saúde da cidade, das 8h às 14h, com cartão de vacinação; CPF; documento oficial com foto; cartão do SUS e comprovante de residência.