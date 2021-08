Nesta quarta-feira, 11, o Papa Francisco transferiu Dom Giovanni Crippa do comando da Diocese de Estância (SE) para a Diocese de Ilhéus (BA). A decisão foi tomada após o sumo pontífice aceitar o pedido de renúncia apresentado por Dom Mauro Montagnoli ao governo pastoral da diocese baiana, por motivo de idade.

Diante da decisão, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou felicitações ao novo bispo da Diocese de Ilhéus. “O Estado onde sagrou-se bispo, o recebe novamente para que o senhor continue, como missionário, espalhando a alegria do Evangelho em terras brasileiras”, destacou o órgão.

Já Dom Giovanni, por sua vez, enviou uma mensagem aos católicos da Diocese de Estância, que estão distribuídos nas regiões sul e centro-sul de Sergipe. No texto, o clérigo afirma ter recebido a nomeação com surpresa e gratidão e diz que continuará no estado até outubro, quando tomará posse na Bahia.

O novo bispo da Diocese de Estância ainda não foi anunciado pelo Vaticano.