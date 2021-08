Prefeitura participa do Encontro de Gestores de Turismo de Sergipe

Representando a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Lagarto, o diretor de Promoção Turística e o assessor técnico, participaram nesta terça-feira, 10, do Encontro de Gestores Municipais de Turismo de Sergipe.

O evento foi promovido pela Secretaria de Estado do Turismo e abordou a gestão descentralizada do turismo, políticas públicas com enfoque territorial e a importância da adesão ao Mapa do Turismo.

O evento tratou também da retomada do turismo sergipano, aproximação do Governo do Estado com os municípios para entender as dificuldades enfrentadas. Com a renovação do Mapa do Turismo, são visadas parcerias para que as cidades se adequem para receber os turistas /visitantes.

O encontro contou, ainda, com a representatividade dos cinco Polos Turísticos Sergipanos que compõem as instâncias de governança: Velho Chico, Tabuleiros, Serras Sergipanas, Costa dos Coqueirais e Sertão das Águas.