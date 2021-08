Sergipe está entre as melhores defesas da Série D

Depois da derrota para a Juazeirense, nenhum outro time conseguiu balançar as redes do Gipão. Com a última vitória por 2 a 0 sobre o ASA, o Sergipe chegou a quatro jogos sem sofrer gols — o que não acontece desde o Campeonato Sergipano de 2018 — e agora tem a segunda melhor defesa do Grupo 4.

O setor defensivo do clube passou por uma transformação no decorrer da Série D. Nas cinco primeiras rodadas, o time entrou em campo com três zagueiros, depois disso, passou a atuar com dois defensores.

– A gente já vinha de uma boa sequência sem levar gols então eu acho que a nossa posição na tabela também é graças a isso. A gente vinha jogando com três zagueiros e por necessidade com lesão ou suspensão de alguns jogadores a gente mudou um pouco o nosso esquema e mesmo assim a gente continuou sofrendo poucos gols. Acho que é um mérito da equipe toda – disse o zagueiro Alexandre Lazarini.

Em 10 rodadas, a zaga do time alvirrubro foi vazada seis vezes. Essa é a quinta melhor marca dentre os 64 times que disputam a Série D. Na chave, o Sergipe é superado justamente pelo Cancão de Fogo, que ocupa a primeira posição do grupo e que sofreu apenas três gols, dividindo o título de melhor defesa da competição com a Ferroviária.