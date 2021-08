Marlysson Magalhães será o novo secretário de Saúde de Lagarto

Marlysson Magalhães substituirá Polyana Ribeiro, que pediu afastamento no último dia 10, e será o novo secretário de Saúde do Município de Lagarto. A decisão foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 12, pela prefeita Hilda Ribeiro (Solidariedade).

De acordo com a prefeita, a posse de Marlysson Magalhães será na próxima segunda-feira, 16. “Desejo ao novo secretário de Saúde sucesso nesta nova jornada, certa de seu compromisso com o povo de Lagarto, em especial com a Saúde da nossa gente”, afirmou a gestora.

Marlysson Magalhães é o atual secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju. Ele tem 41 anos de idade, é formado em Administração de Empresas pela Universidade Tiradentes, está cursando Gestão Pública pela Uninassau e já foi conselheiro da Sergás.